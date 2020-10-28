Прогноз Счетной палаты по экономике РФ оказался намного пессимистичнее официального

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Счетная палата, раскритиковавшая официальный экономический прогноз правительства за излишний оптимизм, впервые в истории представила свою оценку. Аудиторы опубликовали прогноз основных показателей социально-экономического развития страны до 2023 года - он оказался пессимистичнее ожиданий Минэкономразвития.

В разработке участвовали экономисты Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара. Цель публикации - «не покритиковать правительство, а способствовать всестороннему обсуждению проблем развития российской экономики», пояснили в ведомстве.

По оценке Счетной палаты, кризис 2020 года превзошел потрясения 2008-2009 и 2014-2015 годов. Этому способствовали обвал цен на нефть, карантин, введение режима нерабочих дней, сокращение российского экспорта.

Ведомство подготовило два сценария развития экономики: базовый и консервативный. Первый не предусматривает карантин и режим самоизоляции.

Согласно ему, цена на российскую нефть Urals в 2020 году будет заложена на уровне 42 долларов за баррель, в 2021 - 50 долларов, в 2022-2023 - 55. ВВП России по итогам года сократится на 4,2% ( в прогнозе правительства - на 3,9%). На уровень 2019 года российский ВВП вернется только в 2022 году, правительство называло другие сроки - третий квартал 2021-го.

Безработица в 2020 году составит 6,3%. В 2020 году она должна вернуться на докризисный уровень и снизиться до 4,5%.

Стресс-сценарий предполагает более жесткое прохождение экономикой второй волны пандемии. По нему нефть Urals в 2020 будет стоить 40 долларов. Спад ВВП сставит 4,8%. В итоге экономика вернется к докризисному уровню по ВВП и безработице не раньше конца 2023 года, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что в России перед выборами в США стало опасно хранить сбережения в долларах.