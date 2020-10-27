В России стало опасно хранить сбережения в долларах

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Россиян предостерегли от хранения сбережений в долларах. Для американской валюты существует угроза в случае победы на выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена.

Об этом сообщил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. По его мнению, приход к власти в США демократа чреват новыми санкциями против России. Одним из ограничений может стать запрет на операции в долларах для российских банков, а также блокировка депозитов россиян в американских кредитных организациях.

Русецкий обратил внимание на другой недостаток валютных депозитов. Он указал на более низкую доходность доступных инструментов в долларах. Так, доходность казначейских облигаций в США со сроком обращения 10 лет составляет 0,8%, что ниже инфляции, которая достигает 1,7%, пишет «Прайм».

Напомним, выборы в США состоятся 3 ноября. На должность президента претендуют Джо Байден от Демократической партии и Дональд Трамп - от Республиканской.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил обсудить идею минимального гарантированного дохода для жителей России.