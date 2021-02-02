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Продуктовое пособие: ежемесячно в карманы россиян могут «упасть» деньги на еду

Лилия Караева
2 февраля, 2021 09:23
2 мин
Лилия Караева
2 февраля, 2021 09:23
2 мин
Продовольствие
Pixabay.com

Минпромторг предложил правительству ежемесячно перечислять гражданам деньги на покупку продуктов. Речь идет о поддержке беременных и кормящих женщин, а также детей.

В правительство направлен 39-страничный доклад с мерами поддержки нуждающихся. Механизм с перечислением денег предполагает, что на выделенные средства россияне будут приобретать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что направили документ в правительство. Там подчеркнули, что кабмин пока не обсуждает вопрос о реализации мер.

Стоит отметить, что идея Минпромторга не новая. Вопрос адресной помощи поднимается уже несколько лет.

Данная форма поддержки обсуждалась в начале января на совещании по мониторингу цен. Тем не менее вопрос адресной помощи не стоит на оперативной повестке, рассказал «Известиям» федеральный чиновник.

Проект Минпромторга поддерживают Торгово-промышленная палата и Ассоциация компаний розничной торговли. Предложенный ведомством инструмент может стать альтернативой регулированию цен, считают организации.

Ранее Минсельхоз опробовал новый способ борьбы с ростом цен.

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