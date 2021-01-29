Политика

Минсельхоз России начал пробовать новый способ борьбы с ростом цен. Из-за жалоб торговых сетей на производителей чиновники вступили в переговоры с поставщиками, убеждая их не повышать стоимость продуктов питания.

Об этом сообщил источник в крупном поставщике. Чиновники интересуются причинами повышения и возможностью пересмотреть цены. Переговоры идут с производителями из списка Минпромторга, который собрал информацию у сетей.

Собеседник в крупной сети подтвердил «Коммерсанту», что опрос проводился недавно.

Розница не в силах удерживать цены, а поставщики аргументируют повышение подорожанием топлива и сырья для производства. Производители говорят, что повышают отпускные цены всего на несколько процентов - это несопоставимо с наценками торговых сетей.

Ранее под предлогом стабилизации цен в России предложили пустить в магазины картофель «экономкласса» калибра от 35 до 55 мм.