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Поставщиков вызвали на ковер: Минсельхоз РФ опробовал новый способ борьбы с ростом цен

Лилия Караева
29 января, 2021 09:45
1 мин
Лилия Караева
29 января, 2021 09:45
1 мин
Тележки
Pixabay.com

Минсельхоз России начал пробовать новый способ борьбы с ростом цен. Из-за жалоб торговых сетей на производителей чиновники вступили в переговоры с поставщиками, убеждая их не повышать стоимость продуктов питания.

Об этом сообщил источник в крупном поставщике. Чиновники интересуются причинами повышения и возможностью пересмотреть цены. Переговоры идут с производителями из списка Минпромторга, который собрал информацию у сетей.

Собеседник в крупной сети подтвердил «Коммерсанту», что опрос проводился недавно.

Розница не в силах удерживать цены, а поставщики аргументируют повышение подорожанием топлива и сырья для производства. Производители говорят, что повышают отпускные цены всего на несколько процентов - это несопоставимо с наценками торговых сетей.

Ранее под предлогом стабилизации цен в России предложили пустить в магазины картофель «экономкласса» калибра от 35 до 55 мм.

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цены
Минсельхоз
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