У нас проблемы с космосом. Или с Роскосмосом?
У нас проблемы с космосом. Или с Роскосмосом?

Ущерб России от аварий в отрасли достиг астрономических сумм

На днях правительство опубликовало постановление о субсидировании страхования космических пусков. Затраты на страхование рисков предлагается повысить до 12,7 млрд рублей. При этом в финансово-экономическом обосновании к документам обнародованы цифры ущерба России от аварий в ракетно-космической отрасли.

За период с 2010 по 2018 год он превышает 35 млрд рублей.

Аварийные пуски 2010 – 2018 года

Всего, как свидетельствует документ, в 2010 – 2018 годах было совершено более 80 запусков космических аппаратов. Из них 11 закончилось авариями. В каждом отдельном случае у аварии был найден свой конкретный виновник.

Но вопрос остаётся открытым: в чем фундаментальные причины, с чем они связаны?  С космосом или с Роскосмосом? А может быть, с общей системой организации нашего хозяйства, прежде всего науки и промышленности?

Космос, где трудно скрыть вопиющие ошибки, становится своего рода лакмусовой бумажкой, которая выявляет наши самые болезненные проблемы

Напомним, какие пуски не решили своих задач или закончились авариями в последнее десятилетие.

В 2010 году ракета РН «Протон-М» должна была вывести на орбиту три аппарата Глонасса. Пуск оказался неудачным, Глонасс рухнул в Тихий океан. Ущерб составил 2,5 млрд рублей.

2011 год вообще стал самым печальным для нашей космонавтики. 5 из 32 пусков не решили своих задач или закончились авариями. В результате мы потеряли военный аппарат «Гео-ИК-2», спутники «Экспресс-АМ4», «Меридиан», космический грузовик «Прогресс М-12М» и аппарат «Фобос-Грунт». Ущерб превысил 18 млрд рублей.

В 2012 году была беда со спутниками связи. Всё та же РН «Протон-М» не сумела вывести на орбиту «Экспресс-МД2» и «Телком-3». Ущерб - 6 млрд рублей. Помимо этого, из-за проблем разгонного блока «Бриз-М» не удалось штатно вывести на расчетную орбиту спутник «Ямал-402». Тут ущерб составил чуть меньше 100 млн.

В 2013 году была поставлена под сомнения сама конкурентоспособность Роскосмоса.  РН «Зенит-3SL» потерпел фиаско с американским спутником Intelstat-27. РН «Протон-М, в свою очередь, опять же потерпел фиаско с тремя ГЛОНАСС-М. Ущерб - выше 4 млрд рублей.

В мае 2014 года в плотных слоях атмосферы сгорели спутник связи «Экспресс-АМ4Р» и ракета-носитель «Протон-М». Тогда же европейские навигационные спутники Galileo, которые должны были стартовать с космодрома Куру при помощи ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-МТ», не вышли на расчетную орбиту.

В апреле 2015 года случилась авария с грузовым транспортным кораблем «Прогресс М-27М». Он ушел на 30 км выше расчетной орбиты, а потом сгорел в плотных слоях атмосферы. Ущерб - 5 млрд рублей. Еще через месяц, - и опять с большой потерей имиджа Роскосмоса, - не удалось запустить мексиканский спутник MexSat-1. В июле «Союз ТМА-17М» пристыковался к МКС с нераскрывшейся солнечной батареей, а в декабре новейший спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-СТ» просто был потерян.

В декабре 2016 года грузовой корабль «Прогресс МС-04» вышел на нерасчетную орбиту и потерпел аварию.

28 ноября 2017 года ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» должны были вывести на орбиту 19 различных аппаратов.  Из-за неполадок в разгонном блоке все они рухнули в Атлантический океан.

Наконец, 11 октября 2018 года при запуске «Союза МС-10» с Алексеем Овчининым и Ником Хейгом на борту произошла авария ракеты-носителя. Люди, к счастью, серьезно не пострадали

Финансовые издержки в определенной степени позволило покрыть страхование (было возмещено около 20 млрд рублей). Однако ряд пусков не были застрахованы. Это привело к более чем десятимиллиардным потерям, «источники возмещения которых не установлены». Однако не всё измеряется деньгами. На вопрос, - кто посчитает репутационные издержки русской космической отрасли в результате этих аварий? - ответа нет, и не будет.

Долговая яма ведущих предприятий Роскосмоса

На этом фоне показательно, что ведущие предприятия, подконтрольные Роскосмосу – АО «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева», ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» и АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» находятся в глубокой долговой яме.

Согласно данным Счетной палаты, именно «Роскосмос» имеет вторые по объемы суммы дебиторской задолженности по выданным авансам (около 230 млрд рублей)

При этом тяжелейшая ситуация сложилась в Центре Хруничева, единственном предприятии, которое производит тяжелые ракеты. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил: «Будем вытягивать предприятие из болота… Сначала необходимо реструктуризировать кредитную нагрузку и отсрочить уплату пеней и штрафов по прежним искам заказчиков… Затем, после 2022 года, выведем предприятие в плюс».

Впрочем, у г-на Рогозина всегда есть множество самых оптимистических планов. К сожалению, результаты его деятельности выглядят несколько более печально.

Кстати, на сегодняшний день Центр Хруничева должен «Роскосмосу», - по сообщению того же Рогозина, - около 26 млрд рублей по кредиту. В какой-то степени это сравнимо с тем, как если бы правая рука имела бы долги с процентами перед головой. Выглядит абсурдно, но абсурдно отчасти выглядит и вся наша экономика.

Как говорят в самом Центре Хруничева, он превратился из некогда успешной кампании с большим числом зарубежных заказов в убыточное предприятие, в том числе и ввиду политики Роскосмоса. К Центру было присоединено несколько «безнадежных» организаций, и с тех пор его проблемы «растут как снежный ком».

У РКК «Энергия» тоже немало проблем с «Роскосмосом». Только в 2017 году структура г-на Рогозина направила предприятию исков на 3,7 млрд рублей. Конечно, это гораздо меньше, чем у Центра Хруничева, но будущее королевского гиганта туманно. Число запусков Прогресса и Союза снижается, новых контрактов с США не предвидится.

Самарский «Прогресс» свою отчетность не публикует, но, по данным Росстата, его краткосрочные и долгосрочные обязательства превышают 60 млрд.

Проблемы – общие, решения – особенные

В сущности, проблемы нашей космической отрасли – это систематические проблемы всей интеллектуальной и хозяйственной жизни страны. Только здесь, где Россия еще не потеряла свои лидирующие позиции, хотя и сильно проигрывает в конкурентной борьбе, они обнажаются с предельной ясностью. При отличном инжиниринге у нас далеко не всегда профессиональный менеджмент, но дело даже не в этом. Всё начинается со студенческой скамьи, с подготовки специалистов и престижа профессии. Упирается в культуру производства. И, в конце концов, замыкается на коррупционной составляющей и общей нравственной атмосфере в экономике.

В ноябре прошлого года глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что «Роскосмос» стал рекордсменом по финансовым нарушениям. Это и нарушения дисциплины, и нерациональные траты, и завышение цен (Кудрин назвал их «космическими»):

«Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, очень много омертвлено средств на недостроенные объекты или на объекты, которые просто простаивают, не использованы средства на счетах месяцами».

Это многое объясняет, и к этому трудно что-то добавить.

Космос – один из ключевых символов современной России, оставленный нам в наследство от СССР. Во многом он создаёт образ нашей страны и государства, - и для русских людей, и во внешнем мире

Поэтому, если начинать оздоровление всей хозяйственной системы, то именно отсюда. Космическая отрасль ждет профессионального руководства и последовательной государственной поддержки.

Дело за «Роскосмосом».
 

Теги:
Места: Россия
Организации: Роскосмос
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