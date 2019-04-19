Космический совет в Филях

Российская государственная корпорация «Роскосмос» подтягивает хвосты, собираясь перевести сразу несколько своих предприятий, разбросанных по закромам Родины, в одну точку – Москва.

«Резиновый город» на этот раз предоставил площадку, с позволения мэра Сергея Собянина, в районе Западного округа, в Филях. Космический совет начнет собираться на месте бывшего завода имени Хруничева, который располагался на Новозаводской улице, рядом с Филевским парком и набережной Москвы-реки.

Район активно развивается, часть жилых домов уже попало под реновацию, знаменитая «Горбушка» у станции метро «Багратионовская» будет снесена – на ее месте появится новый жилой комплекс

В будущем, район станет очевидно дороже в плане недвижимости, появятся новые мосты через реку, расширится транспортная инфраструктура.

Жители тихого Филевского бульвара получат космическое министерство в соседи, так как часть новой территории корпорации раскинется от Новозаводской улицы на юге до улицы Мясищева на севере локации.

Зачем все это нужно?

20 февраля Владимир Путин поручил «Роскосмосу» и правительству Москвы сформировать в столице Национальный космический центр.

По словам президента, учреждение должно обеспечить работу основных профильных организаций космической отрасли. Кроме того, здесь будут проводить научные исследования, и готовить кадры для отрасли.

Полна бочка космических огурцов

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин еще в феврале представил комплексный план создания Национального космического центра в Филях. Согласно презентации, все объекты центра (головной офис, отраслевой банк, Ситуационный центр управления космической деятельностью, Центр управления полетами) будут занимать 9,9 га.

К ним будет прилегать территория ГКНПЦ имени Хруничева (50,8 га сейчас занимают цеха предприятия, которые позднее будут модернизировать). На площади 2,1 га разместится профильный образовательный комплекс.

На земли космического предприятия планирует перевезти порядка 16 объектов: несколько организаций с улицы Щепкина, дома 42: офис космической госкорпорации «Роскосмос», центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры ФГУП ЦЭНКИ, ФГУП «Центр «Звездный», с улицы Гиляровского, 39 – АО «Главкосмос», также с улицы Щепкина, 58, строения 3 выедет ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный».

Здание на Бережковской набережной (дом 22, корпус 4) освободит Объединенная ракето-космическая корпорация. Новый адрес будет у ФГУП «НПО «Техномаш», предприятие переедет с третьего проезда Марьиной Рощи, дома 40.

Также из Зеленограда на запад Москвы переместят «Научно-исследовательский институт микроприборов-К», а из подмосковного Королева – институт подготовки кадров машиностроения и приборостроения АО «ИПК «Машприбор».

Также несколько миллиардов рублей потребуются на строительство остальных объектов Национального космического центра, который расположится там же на 10 га. Взамен московские власти смогут претендовать на земли других предприятий «Роскосмоса».

За чей счет небесный банкет?

По предварительным расчетам, возведение штаб-квартиры «Роскосмоса» оценивается в 25 млрд рублей, из которых сама организация не потратит ни копейки, так как все средства пойдут за счет бюджета Москвы. То есть, жители города просто оплатят строительство своими налогами.

Правда, «Роскосмос» за свой счет займется обустройством своих предприятий, сбором всех необходимых производственных циклов и этапов, само же здание комплекса – затраты города

Говоря о неоспоримом экономическом эффекте для ГКНПЦ имени Хруничева от реализации этого проекта, глава «Роскосмоса» отметил, что существенный вклад в оздоровление предприятия (по разным данным, у него сейчас более 120 млрд рублей долгов) внесет реализация около 30 га земли, на которой находятся переезжающие предприятия, в первую очередь, конструкторские бюро.

«Эти деньги пойдут на развитие ГКНПЦ имени Хруничева, что ускорит выплату долгов на четыре-пять лет»,— подчеркнул Дмитрий Рогозин.

Ракета-носитель портфелей

Особая изюминка строительства - главный офис корпорации «Роскосмос» могут построить в виде ракеты. Архитекторы предложили построить высотное здание, где на первых предложенных вариантах-макетах оно походит на ракету, а один из эскизов напоминает ракету-носитель сверхтяжелого класса.

Также по задумке, в небоскребе создадут еще один центр управления полетами, сохранив действующий в подмосковном Королеве, а также ситуационный Центр управления космической деятельностью. Там же займет место и отраслевой банк.

«Новый ЦУП будет зеркалом «королёвского» (в городе Королев), и особенно это важно для принятия решения по развитию новых научных программ, лунной программы, освоения дальнего космоса», – сказал Дмитрий Рогозин.

Западный округ Москвы станет ширше

К космическому центру в Филях проложат мосты через Москву-реку и новые линии метро.

Автомобильный мост планируется построить в районе Филевский парк – несколько выше Шелепихинского моста. На нем организуют четыре полосы для движения. Въехать на него водители смогут со стороны Берегового проезда в Филевской пойме или Шелепихинской набережной.

Мневниковскую пойму и космический кластер, разделенные рекой, свяжут двумя мостами: пешеходным и автомобильным. Их строительство завершится в 2021 году. Новый пешеходный мост позволит сотрудникам предприятий добираться до новой станции метро «Мневники» Большой кольцевой линии (БКЛ).

Бастующие жители района

В декабре 2016 года жители района Филевский Парк узнали, что автомобильный мост с Мясищева перемещен в створ Новозаводской улицы (по сути, в парк Фили).

С тех пор началась борьба жителей района за спасение парка: в 2017 и 2018 годах прошло три митинга, были написаны многочисленные обращения к президенту, мэру, в Москомархитектуру, которые подписали почти 3 тысячи человек, была запущена петиция, собравшая около 15 тысячи подписей. Московские власти даже приостановили проект строительства моста.

Отметим, что расположенные в районе будущего кластера жилые дома вовлечены в программу реновации правительства Москвы. В них проживают, в том числе, и работники ГКНПЦ имени Хруничева (здания располагаются на площади 3,8 га).

Завершение всех работ на 150 га земли, которая пока еще принадлежит ГКНПЦ имени Хруничева, запланировано на 2024 год.

«Поехали?»