Признание Романа Протасевича: передавал данные Светлане Тихановской
Оппозиционер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич сообщил в интервью госканалу ОНТ, что говорил с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской о том, что есть люди, готовые на силовую смену власти в Беларуси.
По его словам, он должен был выступать связным «между заговорщиками и штабом Тихановской». Как отметил молодой человек, он участвовал в первой zoom-конференции заговорщиков, планировавших силовой захват власти в стране и покушение на президента Александра Лукашенко.
«Я встретился лично, без свидетелей, с Тихановской. Сказал, что есть вариант того, что будет силовой сценарий…», - заявил Протасевич, сообщает РИА «Новости».
Как сообщалось, Протасевич признал вину по обвинению в организации массовых акций в Беларуси.
«Я осознавал, что призывы, которые я опубликовал в том числе, они стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки», — признался оппозиционер.
Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил посадку в Минске в сопровождении белорусского истребителя. Лайнер посадили из-за подозрения в наличии бомбы на борту. Угроза не подтвердилась, однако был задержан журналист Роман Протасевич.