Поссоривший Евросоюз и Александра Лукашенко оппозиционер признал свою вину
Арестованный бывший главный редактор Telegram-канала Nexta оппозиционер Роман Протасевич сообщил, что признал вину по обвинению в организации массовых акций в Беларуси.
Об этом он сообщил в интервью госканала ОНТ. «Как только мне предоставили документы, предъявили обвинение, я сразу признал свою вину по 342-й статье Уголовного кодекса — организация массовых несанкционированных акций», — сказал молодой человек.
«Я осознавал, что призывы, которые я опубликовал в том числе, они стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки», — признался оппозиционер, сообщает РБК.
Ранее Протасевич заявил, что его подставили. По словам оппозиционера, о его полете в Вильнюс никто не знал, но как только он написал в чат своим соратникам, куда летит, произошла посадка самолета в Минске.
Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил посадку в Минске в сопровождении белорусского истребителя. Лайнер посадили из-за подозрения в наличии бомбы на борту. Угроза не подтвердилась, однако был задержан журналист Роман Протасевич.