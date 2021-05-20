Привитым от COVID иностранцам разрешат въезд в Евросоюз. Но не россиянам

Политика

Евросоюз готов принять иностранцев, получивших вакцину против новой коронавирусной инфекции. Но есть нюанс – препарат должен быть одобрен определенными инстанциями.

Крупнейшее экономико-политическое объединение европейских стран отмечает, что желающим прибыть в государства-члены ЕС гражданам необходимо привиться от COVID-19 минимум за две недели до дня вылета за рубеж. Вакцины должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EМА) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

Границы будут открыты не позднее начала июля.

Напомним, пока ни одна из российских вакцин не одобрена вышеуказанными организациями.

Ранее власти Литвы запретили отдохнувшим в Крыму гражданам въезжать в страну.