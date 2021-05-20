Отдохнувшим в Крыму гражданам закроют въезд в Литву

Политика

Власти Литвы захотели закрыть въезд для «поддерживающих агрессию» иностранцев. Такое решение принято депутатами Сейма республики.

Политики уточнили, что речь идет о гражданах, открыто демонстрирующих положительное отношение к «нарушению международного права» и оправдывающих иностранную «агрессию».

Журналисты Baltnews отмечают, что на самом деле власти намерены с помощью такого ограничения наказывать людей за поездки в Крым, поскольку считают полуостров «аннексироанным».