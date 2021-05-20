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Политика
Отдохнувшим в Крыму гражданам закроют въезд в Литву
20 мая, 2021 12:14
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Фото: Global Look Press
Власти Литвы захотели закрыть въезд для «поддерживающих агрессию» иностранцев. Такое решение принято депутатами Сейма республики.
Политики уточнили, что речь идет о гражданах, открыто демонстрирующих положительное отношение к «нарушению международного права» и оправдывающих иностранную «агрессию».
Журналисты Baltnews отмечают, что на самом деле власти намерены с помощью такого ограничения наказывать людей за поездки в Крым, поскольку считают полуостров «аннексироанным».
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