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Политика

Пришедших на субботние протесты кремлевских охранников уволили

Лилия Караева
25 января, 2021 16:35
1 мин
Лилия Караева
25 января, 2021 16:35
1 мин
Митинги
Русская планета

Двоих сотрудников ФСО из подразделения, отвечающего за охрану администрации президента, уволили после участия в митинге оппозиционера Алексея Навального. Это произошло моментально, как только руководство узнало о задержании во время акции протеста в Москве 23 января.

Речь идет о братьях-близнецах Михаиле и Максиме Терехове. Они вышли на митинг на Пушкинскую площадь, но разделились. Михаил вернулся домой, Максим остался, но был задержан полицией.

Об этом написал Telegram-канал Baza. Увольнение оформили задним числом - формально Терехов участвовал в митинге в статусе безработного.

Ранее сообщалось, что полиция в Санкт-Петербурге задерживала 24 января случайных прохожих и увозила в отдел. На них составляли протоколы об участии в незаконной акции, хотя в тот день ее не было.

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Москва
ФСО
Увольнение
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