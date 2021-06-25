Приостановку политической деятельности сына Жириновского связали с грядущими изменениями в ЛДПР
Уход из политики Игоря Лебедева - старшего сына лидера ЛДПР Владимира Жириновского - связывают с грядущими изменениями в партии. Разговоры о них вызывают раздражение бессменного лидера, но «реорганизация» неминуема хотя бы в силу возрастных факторов.
Об этом пишет Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ со ссылкой на собственных экспертов. Подчеркивается, что решением об уходе Лебедев показал отсутствие претензий на наследие ЛДПР.
Внятной позиции Жириновского по поводу перспектив партии тоже нет: это создает поле для разных интерпретаций. Большинство прогнозируют переформатирование партии и уход Жириновского.
Источник НЕЗЫГАРЯ заявил, что Лебедев за время работы проявил себя как конструктивный политик, «который не вызывает раздражения элит».
Некоторые собеседники высказали мнение, что он может заняться реформированием российского футбола.
Лебедев объявил об уходе из политики 25 июня. Он 20 лет работал в парламенте.