«Настало время»: старший сын Жириновского решил завязать с политикой и больше не баллотироваться в Госдуму
Вице-спикер Госдумы, старший сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев ушел из политики после 20 лет работы в парламенте. По его словам, данное решение согласовывалось с партей ЛДПР на протяжении нескольких месяцев.
Об этом Лебедев написал в Facebook.
«Я принял решение не участвовать в избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва, которые пройдут в сентябре этого года, и приостановить своё участие в политической жизни страны», - говорится в сообщении.
Лебедев выразил особую благодарность отцу. Он не скрывает, что «только благодаря ему я стал тем, кто сейчас есть, и получил возможность занимать такую высокую должность, как заместитель Председателя высшего органа законодательной власти нашей страны».
Почему принято решение уйти из политики - прямо не говорится. Лебедев намекает: «Это были прекрасные 20 лет, но настало время идти дальше».
Лебедев стал депутатом в 1999 году и 20 лет работал в нижней палате парламента. В 2011 году его назначили вице-спикером.