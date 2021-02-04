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Принятые меры по борьбе с ростом цен в России не помогли

Лилия Караева
4 февраля, 2021 13:28
1 мин
Лилия Караева
4 февраля, 2021 13:28
1 мин
Овощи
Pixabay.com

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что принятых мер по борьбе с ростом цен оказалось недостаточно. Он предложил ввести демпферный механизм, аналогичный тому, что действует на рынке бензина.

«Начало года показало, что этих мер оказалось недостаточно», - констатировал министр. Его слова приводятся в отчете, опубликованном на сайте Кремля.

Решетников указал на главную проблему - рост стоимости российской пшеницы на мировых рынках. В связи с этим предложено с 1 апреля ввести демпферный механизм.

Благодаря ему будет предотвращен перенос колебаний мировых цен на российский рынок. Для граждан это означает, что рост цен замедлится, хотя дешеветь продукты не будут.

Ранее сообщалось о новом способе Минсельхоза сдержать рост цен.

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Максим Решетников
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