Принятые меры по борьбе с ростом цен в России не помогли
Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что принятых мер по борьбе с ростом цен оказалось недостаточно. Он предложил ввести демпферный механизм, аналогичный тому, что действует на рынке бензина.
«Начало года показало, что этих мер оказалось недостаточно», - констатировал министр. Его слова приводятся в отчете, опубликованном на сайте Кремля.
Решетников указал на главную проблему - рост стоимости российской пшеницы на мировых рынках. В связи с этим предложено с 1 апреля ввести демпферный механизм.
Благодаря ему будет предотвращен перенос колебаний мировых цен на российский рынок. Для граждан это означает, что рост цен замедлится, хотя дешеветь продукты не будут.
Ранее сообщалось о новом способе Минсельхоза сдержать рост цен.