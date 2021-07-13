Новости – Политика
Политика
Прилетевший на экстренную встречу с Путиным Лукашенко начал с фразы «у нас невыносимо»
13 июля, 2021 12:18
1 мин
1 мин
President.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на экстренную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Сойдя с трапа, он произнес: «У нас невыносимо».
Так президент охарактеризовал погоду в республике. Он посчитал, что, по сравнению с Минском, в Санкт-Петербурге «еще терпимо».
На вопрос встречающего, сколько градусов в Беларуси, Лукашенко заявил: «У нас уже утром в восемь было 30 в тени!» Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Пул №3.
О визите Лукашенко в Россию стало известно 13 июля. Встречи не было в графике президента РФ Владимира Путина на эту неделю.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку