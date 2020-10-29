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Силовики и милиционеры останутся на улицах Беларуси, пока Александр Лукашенко занимает пост главы страны. Об этом заявил сам президент республики.

«Кто-то хочет, чтобы милиция и военные ушли из Минска? Этого не будет, пока я президент», - заявил Лукашенко.

Вместе с тем, белорусский президент признался, что он сам дал приказ жестко разгонять протесты, которые проходили в Минске 25 октября.

«Вы же посмотрите, что происходит, сегодня я читаю обзоры: ах, Лукашенко отдал команду работать в прошлое воскресенье в сумерках, как я говорил, в спальных районах. Слушайте, я на то и главнокомандующий. Я какой закон нарушил? Это мое дело», - подчеркнул белорусский президент.

Вместе с тем, Лукашенко добавил, что бывшему главе МВД Юрию Караеву также не нужно оправдываться за действия милиционеров и силовиков, передаёт «ТАСС».

Ранее Лукашенко неожиданно уволил главу МВД Юрия Караева. Позднее выяснилось, что тот станет помощником президента — инспектором по Гродненской области.