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Политика
«Придется кому-то передать»: Александр Лукашенко о транзите власти
1 октября, 2021 15:38
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President.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о транзите власти. Он поведал, какой документ поставит точку в этом вопросе.
«В какое-то же время придется власть кому-то передать», - сказал белорусский лидер.
Когда это произойдет, власть «должна быть упорядочена», пишет БелТА.
Окончательную точку в переходе власти должна поставить Конституция, отметил президент.
Ранее стала ясна схема, как Лукашенко собирается держаться у власти до конца жизни.
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