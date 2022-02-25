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Политика
При закрытом небе из киевского аэропорта вылетел борт после невыхода Владимира Зеленского на связь
25 февраля, 2022 14:18
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APUkraine/ twitter.com/globallookpress
Из киевского аэропорта «Жуляны» вылетел самолет. При этом небо закрыто, а в городе слышны выстрелы.
О вылетевшем самолете сообщило РИА Новости.
Перед этим премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не вышел на связь в назначенное время.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров дал ответ на вопрос, почему Россия хочет свергнуть Зеленского.
UPD: Президент Украины в соцсетях ответил итальянскому премьеру, почему не принял его звонок. Он пообещал в следующий раз подстроить свой военный график.
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