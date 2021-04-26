«При всей неоднозначности фигуры»: в Госдуме требуют назвать улицу в Москве в честь Юрия Лужкова

Политика

В Москве захотели увековечить имя второго экс-мэра города. Депутаты Госдумы направили действующему градоначальнику Сергею Собянину ходатайство о присвоении одной из улиц или площадей в столице имени Юрия Лужкова.

По словам председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, данная инициатива пришлась по душе свыше 30 парламентариям.

«Документ подписали главы 3 думских фракций - (ЕР, КПРФ, СР), 4 вице-спикера, а также другие не менее уважаемые коллеги, в том числе многие депутаты от Москвы и ряд председателей комитетов, включая меня», – подчеркнул он.

Хинштейн добавил, что «при всей неоднозначности фигуры Лужкова», его труд нельзя недооценивать. Особенно ярко, по мнению политика, экс-мэр проявил себя в 90-е годы – в один из сложнейших периодов новейшей истории России из-за роста преступности и явной социальной неустойчивости. Поэтому, как подчеркивают депутаты Госдумы, фамилия Лужкова должна красоваться на одной из московских улиц, но только при условии, что данную идею поддержат местные жители, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее Сергей Собянин решил раздать москвичам специальные «опознавательные» карточки.