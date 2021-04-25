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Наука и медицина
Сергей Собянин подарит специальные карточки пожилым и привившимся
25 апреля, 2021 12:23
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин готовится запустить в столице программу поощрения для всех жителей города старще 60 лет, привившихся против COVID-19.
По задумке, после 27 апреля все причастные смогут получить от городского правительства подарочные карты и промокоды. Как заявил сам Собянин, в Москве привилось уже более 400 тысяч пожилых горожан.
Как сообщает «Коммерсантъ», в начале недели мэр объявил о сборе пожертвований для программы в своем блоге. На данный момент, усилиями бизнеса, необходимая сумма уже собрана.
Также градоначальник, в эфире канала «Россия-1», призвал всех жителей города не откладывать прививку.
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