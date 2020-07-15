Президенту Польши предложили забрать Львов

Политика

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Известные пранкеры Вован и Лексус позвонили вновь избранному президенту Польши Анджею Дуде и разыграли его, представившись генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем.

Во время телефонного разговора пранкеры от лица Гутерриша поздравили Дуду с победой на выборах и спросили о ситуации с коронавирусом. Польский лидер при этом предположил, что большую угрозу заражения инфекцией жителей страны несет Украина.

Далее разговор зашел о сносе советских памятников в Польше и об огромном вкладе России в победу во Второй мировой войне. Дуда согласился с тем, что СССР принадлежит решающая роль в победе над фашизмом, «но проблема в том, что они и оккупировали нашу страну после Второй мировой»,- сказал президент.

Пранкеры напомнили, что некоторые города Польши вошли в состав Украины, и даже предложили Дуде вернуть Львов. После этих слов польский лидер начал буквально заикаться. «Что, простите?! Нет, нет, нет, нет» – сказал он. По его словам, такие идеи даже не обсуждаются в Польше, пишет «Лента.Ру».

Ранее пранкеры разыграли сенатора в США Линдси Грэма. В разговоре с якобы министром обороны Турции Хулуси Акаром он выразил симпатию турецкому правительству, хотя прежде выступал за введение санкций против Анкары за операцию в Сирии.