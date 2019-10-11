Пранкеры из России подловили сенатора в США на лжи

Сенатора в США Линдси Грэма разыграли российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). В разговоре с якобы министром обороны Турции Хулуси Акаром он выразил симпатию турецкому правительству, хотя прежде выступал за введение санкций против Анкары за операцию в Сирии.

Розыгрыш подтвердил представитель Грэма Кевин Бишоп. Он рассказал, что прежде удавалось успешно отражать попытки разыграть сенатора, но эта «просочилась через брешь».

Телефонный разговор состоялся в августе. В нем Грэм заявил, что Рабочая партия Курдистана является «большой проблемой» и США придется защищать Турцию от этой угрозы в Сирии.

Кроме того, сенатор призвал Анкару не покупать российские зенитные ракетные комплексы С-400 для улучшения двусторонних отношений, пишет ТАСС.

Напомним, 9 октября Турция начала военную операцию в Сирии для обеспечения безопасности на границе. США отказались принимать в ней участие.