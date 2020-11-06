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Президентское кресло близко: Байден вырвался в лидеры в штате Джорджия

Дмитрий Байков
6 ноября, 2020 13:08
1 мин
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фото: Flickr

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден захватил первенство в штате Джорджия. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По сведениям телеканала, после обработки 99 процентов бюллетеней Байден обходит действующего президента США Дональда Трампа на 917 голосов.

Все время ранее в Джорджии лидировал Трамп, однако Байден на финише вырвался в лидеры.

Если Байден станет победителем в Джорджии, то он наберет необходимые для победы 270 голосов выборщиков, сообщает телеграм-канал «Mash».

Старт у кандидата от Демократической партии был тоже хороший: Байден победил в голосовании в поселке Дисквилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, за него проголосовали все пять выборщиков. Начиная с 1960 года пятеро жителей поселения первыми голосуют на американских выборах.

темы
США
выборы
общество
политика
Дональд Трамп
Джо Байден
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