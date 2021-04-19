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Политика

Президенты России и США обсуждали готовившееся покушение на Александра Лукашенко

Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 14:09
2 мин
Марьям Ибрагимова
19 апреля, 2021 14:09
2 мин
Sascha Steinach via www.imago-im/www.imago-images.de
Sascha Steinach via www.imago-im/www.imago-images.de

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, касающийся телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как оказалось, главы государств обсуждали попытку государственного переворота в Беларуси.

Кроме того, по словам представителя Кремля, президенты не обошли стороной новость о готовившемся покушении на главу республики Александра Лукашенко, передает РИА Новости. Детали беседы Песков не стал разглашать.

Ранее стало известно о том, что российские и белорусские спецслужбы предотвратили военный переворот в Беларуси, который по планам причастных к данному преступлению злоумышленников должен был состояться в республике 9 мая текущего года. Лукашенко заявил, что за этим стоят Штаты. Также он отметил, что иностранные спецслужбы намеревались устранить вместе с ним его семью. Глава РБ подчеркнул, что эту тему Путин поднял во время разговора с Байденом по телефону, но не смог добиться ясного ответа.

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