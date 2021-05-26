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Президента и премьер-министра вынудили подать в отставку

Дмитрий Байков
26 мая, 2021 16:38
2 мин
Дмитрий Байков
26 мая, 2021 16:38
2 мин
Pixabay
Pixabay

Временный президент Мали Ба Ндао и премьер-министр Моктар Уан подали в отставку. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военные и дипломатические источники.

По словам советника вице-президента Мали Ассими Гоиты, временный президент и премьер «подали в отставку». В настоящий момент ведутся переговоры с военными об их освобождении и формировании нового правительства, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».

Временный президент и временный премьер-министр Мали были задержаны военными из-за отказа включить в состав нового переходного правительства двух активных участников августовского переворота. Глава государства и премьер-министр были доставлены вечером 24 мая на армейскую базу Кати.

Мали - бывшая французская колония, одно из крупнейших по размерам и самых бедных государств Африки с населением белее 14 млн человек. Значительную часть ее территории занимает пустыня Сахара. Страна не имеет выхода к морю.

Ранее сообщалось, что президентская гвардия не стала защищать президента и позволило военным увезти его.

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