Новости – Политика
Политика
Президент и премьер-министр арестованы военными
25 мая, 2021 07:43
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Восставшие военные арестовали временного президента и премьер-министра Мали. Об инциденте сообщил информированный источник.
24 мая в Мали было сформировано новое правительство. Президентская гвардия не стала защищать президента и позволило военным увезти его. Сейчас его доставили на военную базу около столицы страны Бамако, пишет «РИА Новости».
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