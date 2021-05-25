Президент и премьер-министр арестованы военными

Политика

Восставшие военные арестовали временного президента и премьер-министра Мали. Об инциденте сообщил информированный источник.

24 мая в Мали было сформировано новое правительство. Президентская гвардия не стала защищать президента и позволило военным увезти его. Сейчас его доставили на военную базу около столицы страны Бамако, пишет «РИА Новости».