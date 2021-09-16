Президент Вьетнама позвонил Владимиру Путину и попросил «Спутник V»
Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук позвонил сегодня, 16 сентября, лидеру РФ Владимиру Путину. Его интересовал российский препарат против COVID-19 «Спутник V».
Известно, что Минздрав социалистической республики зарегистрировал вакцину в марте 2021 года. В июле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил о производстве первой партии лекарственного средства во Вьетнаме.
Нгуен Суан Фук выразил благодарность Владимиру Путину за помощь в борьбе с COVID-19 в стране, а также заявил о намерении нарастить поставки «Спутника V» в республику и наладить производство, говорится на сайте Кремля.
Ранее стало известно о том, что российский президент должен уйти на самоизоляцию в связи с тем, что десятки человек из его ближайшего окружения заразились коронавирусом. Точное число дней проведенных лидером РФ в режиме онлайн пока остается неизвестным.