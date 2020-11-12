Президент Украины Владимир Зеленский госпитализирован

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Президент Украины Владимир Зеленский, а также глава его офиса Андрей Ермак были госпитализированы с коронавирусом.

Сейчас Зеленский проходит лечение в клинической больнице «Феофания» Государственного управления делами. В ней есть специально оборудованный кабинет со спецсвязью для проведения совещаний, пишет «RT».

Ранее сообщалось, что Зеленский поздравил Соединённые Штаты с Днем ветеранов и рассказал об «общих победах» двух государств. По словам политика, многие американские герои имели украинские корни.