Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и заявил о победах украинских американцев

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Соединённые Штаты с Днем ветеранов и рассказал об «общих победах» двух государств. По словам политика, многие американские герои имели украинские корни.

Об этом он написал в Facebook и добавил лозунги «Слава Украине! Героям слава!» и «Боже, благослови Америку!». По версии Зеленского, «в партнерстве с нашими друзьями и союзниками украинский народ одерживал победы во всем мире».

Множество украинских американцев служили в рядах Вооруженных сил США, заявил Зеленский, вспомнив о сержанте Майкле Стренке. Политик назвал его украинцем, при этом британская Википедия называет его «русином», пишет «ПолитЭксперт».

Ранее супруга Зеленского Елена сообщила о самочувствии украинского лидера, заразившегося накануне коронавирусом.