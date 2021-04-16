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Политика

Президент Украины назвал «Северный поток-2» «вопросом войны»

Лилия Караева
16 апреля, 2021 11:39
1 мин
Лилия Караева
16 апреля, 2021 11:39
1 мин
Северный поток-2
Nord Stream AG/ Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «Северный поток-2» «вопросом войны», а не бизнеса. По его мнению, в случае достройки газопровода «не только Украина проиграет».

Он считает политику России в отношении страны энергетической войной, в которой «кто-то точно проиграет». Зеленский сравнил ее с другими войнами: газовыми, вакцинными.

Президент связал завершение строительства с двумя факторами: позицией США и единой политикой стран Евросоюза.

«Я считаю, что санкционная политика США поможет Украине, и благодарен им за это... У европейских стран разная позиция. Россия пользуется этим», — подчеркнул он. Интервью приводится на сайте украинского лидера.

Газопровод «Северный поток-2» готов на 95%. Россия рассчитывает на завершение строительства к концу 2021 года.

Ранее Германия подала иск против строительства «Северного потока-2».

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ТЕГИ
Война
Владимир Зеленский
Северный поток-2
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