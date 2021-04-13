Германия подала иск против строительства «Северного потока-2»

Экологии ФРГ выступили против строительства магистрального газопровода «Северный поток-2» из России в Германию через Балтийское море. Об этом сообщила природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe.

Известно, что учреждение направило в суд Гамбурга иск о необходимости отменить решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии, разрешившего вести данные работы в водах Германии в начале года, передает ТАСС. Примечательно, что это уже не первое противостояние между экологами и регулятором, касаемо газопровода.

Ранее сообщалось о том, что в США начали искать человека, способного остановить строительство газопровода.