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Политика

Германия подала иск против строительства «Северного потока-2»

Марьям Ибрагимова
13 апреля, 2021 11:33
1 мин
Марьям Ибрагимова
13 апреля, 2021 11:33
1 мин
Nord Stream AG/ via globallookpress.com
Nord Stream AG/ via globallookpress.com

Экологии ФРГ выступили против строительства магистрального газопровода «Северный поток-2» из России в Германию через Балтийское море. Об этом сообщила природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe.

Известно, что учреждение направило в суд Гамбурга иск о необходимости отменить решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии, разрешившего вести данные работы в водах Германии в начале года, передает ТАСС. Примечательно, что это уже не первое противостояние между экологами и регулятором, касаемо газопровода.

Ранее сообщалось о том, что в США начали искать человека, способного остановить строительство газопровода.

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ТЕГИ
Германия
Россия
Северный поток-2
Газопровод
Экологи
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