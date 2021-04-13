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Политика
Германия подала иск против строительства «Северного потока-2»
13 апреля, 2021 11:33
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Nord Stream AG/ via globallookpress.com
Экологии ФРГ выступили против строительства магистрального газопровода «Северный поток-2» из России в Германию через Балтийское море. Об этом сообщила природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe.
Известно, что учреждение направило в суд Гамбурга иск о необходимости отменить решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии, разрешившего вести данные работы в водах Германии в начале года, передает ТАСС. Примечательно, что это уже не первое противостояние между экологами и регулятором, касаемо газопровода.
Ранее сообщалось о том, что в США начали искать человека, способного остановить строительство газопровода.
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