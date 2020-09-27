Президент Турции предпочел поддержку воюющей стороны призывам к миру

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Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил в поддержку властей Азербайджана в набравшем обороты конфликте с Арменией.

Об этом стало известного после телефонного разговора президента со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщают представители Алиева.

«27 сентября президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву», — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

По данным REGNUM, в сообщении также указывается, что турецкий глава выразил соболезнования погибшим и заявил о том, что Турция «как всегда поддерживает Азербайджан».

Ранее стало известно о том, что Ильхам Алиев провел заседание Совбеза Азербайджана по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе.