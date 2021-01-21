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Президент США продлит договор о сокращении вооружения с Россией

Антон Мельников
21 января, 2021 21:36
2 мин
Антон Мельников
21 января, 2021 21:36
2 мин
Flickr
Flickr

Газета Washington Post, со ссылкой на источники в правящих кругах США, сообщает, что президент Джо Байден намерен продлить Договор сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, также известный как СНВ-3). Решение Байдена вызвано тем, что приближается крайняя дата продления предыдущего договора.

В США надеются, что продление ДСНВ выступит основой для дальнейших договоренностей в сфере контроля над вооружениями. В них могут войти как Россия, так и Китай.

Один из источников газеты отметил, что для властей США «чрезвычайно важно, чтобы Китай нес более значительную ответственность, а также придерживался транспарентности и сдержанности в том, что касается его ядерного арсенала», передаёт «Коммерсантъ».

Напомним, за четыре года президентства Дональда Трампа Россия и США так и не смогли договориться о продлении ДСНВ. Преемник Трампа Байден, во время своей предвыборной кампании, заявлял, что продлит договор.

Ранее стало известно, что США собрались привлечь Россию к ответственности.

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