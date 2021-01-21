Дружба не удалась: США собрались привлечь Россию к ответственности

Политика

Американская газета Washington Post сообщила, что новый президент США Джо Байден не собирается «перезапускать» отношения с Кремлём. Кроме того, его администрация готовит новые антироссийские меры в ответ на «агрессивные действия» Москвы.

«Официальные лица заявили, что Байден исключает "перезагрузку" в двусторонних отношениях с Москвой», - сообщила Washington Post.

Газета добавляет, что некоторые действия российских властей администрация Байдена расценивает как агрессивные и «готовит новые ответные меры» в ответ на них.

Согласно заявлению источника Washington Post, США будут «стремиться привлечь ее (Россию) к ответственности за безрассудные и агрессивные действия, которые мы (чиновники Штатов) наблюдали в последние месяцы и годы», передаёт «Интерфакс».

Ранее МИД РФ заявил, что Соединенные Штаты игнорируют честную конкуренцию.