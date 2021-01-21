МИД РФ: Соединенные Штаты игнорируют честную конкуренцию

Политика

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила новые санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2». По её словам, Штаты преследуют собственные интересы в сфере энергетики, при этом они игнорируют правила свободной конкуренции и торговли. Об этом она сообщила в ходе брифинга МИД.

Действия США в отношении участников проекта «Северный поток-2» Россия расценивает как враждебные. Поведение США подтверждает, что они «преследуют собственные энергетические интересы, всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом Свете в качестве основного легитимного» поставщика энергоресурсов. Вместе с этим, Штаты не испытывают «никакого неудобства или смущения» в связи со своими действиями, «которые они предпринимают, а это просто неприкрытое игнорирование норм честной конкуренции и свободной торговли», передают «Ведомости».

Представитель МИД РФ добавила напомнила, что действиями США возмущены не только в России, но и в общественных кругах европейских столиц, отмечает «ПолитЭксперт».

Ранее Захарова заявила, что Польша «плюёт» на двусторонние отношения с Россией.