МИД РФ: Польша «плюёт» на двусторонние отношения с Россией

Политика

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что власти Польши продолжают фальсифицировать историю. В пример она привела снос памятников советской тематики и планы выпустить в Польше книгу-автобиографию нацистского лидера Адольфа Гитлера «Моя борьба». В России эта книга запрещена.

«Война с советскими памятниками, которую ведут в ряде стран центральные и местные власти, - есть один из наглядных примеров фальсификации истории через ее стирание, ее искажение» - заявила Захарова.

Она отметила, что польские власти, «наплевав на двусторонние отношения», «десятками в год ликвидируют материальные свидетельства спасения своей собственной нации советскими солдатами». Речь идёт о памятниках, мемориалах и исторических документах.

Захарова добавила, что в Польше под предлогом декоммунизации ликвидируют объекты исторической памяти и при этом не видят юридических оснований для запрета на распространение в стране автобиографии Адольфа Гитлера «Моя борьба».

«А я напомню, что именно в нем (труде Гитлера) обосновывалась необходимость уничтожения среди прочих народов и польского. Вот это и есть фальсификация истории», - цитирует представителя МИД «ТАСС».