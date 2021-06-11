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Политика
Президент Швейцарии реализует связанный с Владимиром Путиным план на полях саммита РФ-США
11 июня, 2021 18:08
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Luka Dakskobler/Keystone Press Agency
Президент Швейцарии Ги Пармелен планирует пообщаться с лидером РФ Владимиром Путиным во время встречи глав двух государств — РФ и США — в Женеве. Напомним, саммит должен состояться уже на следующей неделе, а именно 16 июня.
Пармелен подчеркнул, что к беседе с Путиным подключится также его коллега, министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.
«Швейцария и Россия поддерживают тесные контакты во многих областях», — цитирует лидера Швейцарии ТАСС.
Ранее стало известно, что на встречу Путина с Байденом хотят попасть свыше тысячи журналистов.
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О чем, по-вашему, хочет поговорить президент Швейцарии Ги Пармелен с лидером России Владимиром Путиным на полях саммита РФ-США?
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