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Политика
Более одной тысячи журналистов собираются попасть на встречу Владимира Путина и Джо Байдена
11 июня, 2021 16:56
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Dmitry Golubovich/Global Look Press
Встреча президента России Владимира Путина с лидером Соединённых Штатов Америки Джо Байденом в Швейцарии привлекла внимание более тысячи журналистов. Каждый из них хочет увидеть воочию глав двух государств. Пока неизвестно, кому из них улыбнётся удача, рассмотрение заявок продолжается. Об этом рассказал официальный представитель МИД Швейцарии Пьер Ален Эльчингер.
Он не стал комментировать, по какому принципу отбирают журналистов и сколько в итоге сотрудников СМИ будет аккредитовано, передаёт ТАСС.
Напомним, событие состоится в Женеве 16 июня.
Ранее стало известно о том, что в Швейцарии на охрану встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена выделят тысячу военных.
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Какие у вас ожидания от предстоящей встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина?
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