Президент Польши не считает Джо Байдена лидером США
Президент Польши Анджей Дуда «забыл», кто возглавляет Соединенные Штаты Америки. Пытаясь объяснить журналистам, почему отношения между государствами стали прохладными, Дуда перечислил ряд не самых приятных обстоятельств, с которыми властям США необходимо сейчас разобраться, только вот Джо Байдена в качестве президента не признал.
«В настоящее время у администрации президента Дональда Трампа много проблем, например ситуация в Афганистане, которой ей следует заняться», - заявил польский лидер сотрудникам СМИ, прибыв на Генеральную ассамблею ООН, которая началась в Нью-Йорке 14 сентября, передает РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский тоже запутался во время своего выступления на Генассамблее ООН, пытаясь раскритиковать российского президента Владимира Путина.