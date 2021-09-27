Президент «отправил» Шойгу и Лаврова на специально созданные должности в «Единой России»
Предложенная президентом России Владимиром Путиным пятерка списка «Единой России» на думских выборах возглавит специально созданные партийные комиссии. Так, за министром обороны Сергеем Шойгу закрепят комиссию «Единой России» по развитию Восточной Сибири.
По словам Путина, глава Минобороны «лично много раз уже говорил» ему о желании развивать Сибирь.
Министр иностранных дел Сергей Лавров будет руководить комиссией международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. В этой связи планируется усовершенствовать миграционную политику и сделать так, чтобы в страну приезжали «люди близкой культуры».
Главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко досталась комиссия, связанная со здравоохранением. Детский омбудсмен Анна Кузнецова будет отвечать за защиту материнства, детства и поддержку семье. Сопредседатель штаба Общероссийского народного фронта Анна Шмелева встанет во главу комиссии по образованию и науке.
На работу непосредственно в Госдуму отправится только Кузнецова, пишет РБК. Пойдут ли туда другие члены путинского списка, не уточняется.
Ранее сообщалось, что Шойгу и Лавров не пришли в штаб «Единой России» после выборов. Было известно, что они откажутся от депутатских мандатов.