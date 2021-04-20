Президент «наводил порядок» и уволил сразу несколько чиновников

Политика

Несколько чиновников в Казахстане уволены за ослабление контроля в сфере строительства и ремонта дорог. Соответствующее решение принял президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«По поручению президента Касым-Жомарта Токаева продолжается работа по наведению порядка в строительстве и ремонте республиканских и местных дорог», - сообщили в пресс-службе казахстанского лидера. Заявление приводит ИА REGNUM.

Президент освободил от должности главу комитета автомобильных дорог Сайранбека Бармакова. Уволены заместители глав Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей - Тимуржан Шакимов, Иван Турков и Нуржауган Калауов.

Ранее Токаев раскритиковал чиновников за состояние дорог. Он поручил принять меры по исправлению ситуации.

Накануне сообщалось, что российские регионы смогут построить дороги с денег на бензин.