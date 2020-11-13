Президент Молдавии перед выборами пообещал сохранить русский язык и День Победы

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Президент Молдавии Игорь Додон сегодня выступил на митинге перед своими соратниками. Он призвал выйти на улицы 16 ноября в случае необходимости и защитить его победу на выборах главы государства.

Баллотирующийся на второй срок Додон заявил, что «он категорически против того, чтобы Молдавия стала пушечным мясом для НАТО против России», «НАТО нам не надо», - подчеркнул молдавский лидер.

Перед выборами президента Молдавии Додон пообещал сохранить русский язык и День Победы, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Молдавия хочет получить российскую вакцину от коронавируса в ближайшее время. Додон заявил, что полностью доверяет эффективности разработанного в России препарата и планирует получить его до нового года.