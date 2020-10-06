Президент Киргизии пошел на уступки и встретится с партиями на фоне протестов

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После разгона участников массовой акции протеста в Бишкеке, в результате которой произошли столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков решил провести встречу с лидерами политических партий.

Она запланирована на полдень 6 октября. «Президент Сооронбай Жээнбеков завтра, 6 октября, встретится с лидерами 16 партий, принявших участие в парламентских выборах», — говорится в сообщении на сайте главы государства, сообщает РБК.

Напомним, в Киргизии состоялись парламентские выборы. Согласно объявленным результатам, в парламент прошли четыре партии, все они провластные. Оппозиция заявляет о подкупах и использовании административного ресурса на голосовании.