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Президент Ирана заявил о «смерти» Дональда Трампа и назвал это «божьей милостью»

Марьям Ибрагимова
20 января, 2021 11:38
1 мин
Марьям Ибрагимова
20 января, 2021 11:38
1 мин
Фото: interaztv.com
Фото: interaztv.com

Президент Ирана Хасан Роухани не стал скрывать своих эмоций, связанных с уходом Дональда Трампа с поста лидера Соединенных Штатов Америки. По его мнению, экс-глава государства, сложив полномочия, «умер» как политический деятель.

Кроме того, Роухани считает, что Трамп не дал миру за четыре года правления ничего, кроме терроризма и тирании. Поэтому он назвал его уход с должности президента «божьей милостью», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Трамп записал прощальное видеообращение к американцам. Срок его президентских полномочий закончился сегодня, 20 января.

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США
Дональд Трамп
Иран
президентство
Хасан Роухани
1 мин
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