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Политика
Президент Ирана заявил о «смерти» Дональда Трампа и назвал это «божьей милостью»
20 января, 2021 11:38
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Фото: interaztv.com
Президент Ирана Хасан Роухани не стал скрывать своих эмоций, связанных с уходом Дональда Трампа с поста лидера Соединенных Штатов Америки. По его мнению, экс-глава государства, сложив полномочия, «умер» как политический деятель.
Кроме того, Роухани считает, что Трамп не дал миру за четыре года правления ничего, кроме терроризма и тирании. Поэтому он назвал его уход с должности президента «божьей милостью», передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что Трамп записал прощальное видеообращение к американцам. Срок его президентских полномочий закончился сегодня, 20 января.
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