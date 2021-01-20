Политика

Президент Ирана Хасан Роухани не стал скрывать своих эмоций, связанных с уходом Дональда Трампа с поста лидера Соединенных Штатов Америки. По его мнению, экс-глава государства, сложив полномочия, «умер» как политический деятель.

Кроме того, Роухани считает, что Трамп не дал миру за четыре года правления ничего, кроме терроризма и тирании. Поэтому он назвал его уход с должности президента «божьей милостью», передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Трамп записал прощальное видеообращение к американцам. Срок его президентских полномочий закончился сегодня, 20 января.