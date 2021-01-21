Политика

Президент Чехии Милош Земан считает, что российскому оппозиционеру Алексею Навальному нужно прекратить создавать впечатление страдальца. По его мнению, образ мученика не привлечет внимание избирателей.

«Думаю, что излишне, чтобы из него (Навального) делали мученика. Пусть выступает кандидатом, пусть борется за симпатии избирателей», – цитирует Земана РИА Новости со ссылкой на газету Mladá fronta DNES.

Кроме того, чешский президент сравнил ситуацию, происходящую в настоящее время с Навальным, с ситуацией, когда аккаунт экс-президента Соединенных Штатов Америки ДональдаТрампа заблокировали в соцсети Twitter. В обеих случаях Земан видит проявление цензуры.

Ранее сообщалось о том, что Роскомнадзор пытается бороться с несовершеннолетними сторонниками Навального.