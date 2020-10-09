Президент Азербайджана выступит перед народом с видеообращением

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев готовится выступить с обращением к народу. Это произойдет в ближайшие минуты.

«Президент Азербайджана выступит с обращением к народу в ближайшие минуты», - передает бегущая строка Азербайджанского Государственного телевизионного канала (АЗТВ).

Напомним, ранее о возможности перемирия между Арменией и Азербайджаном. На это намекнули в администрации президента Франции