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Политика
Президент Азербайджана выступит перед народом с видеообращением
9 октября, 2020 16:30
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Flickr
Президент Азербайджана Ильхам Алиев готовится выступить с обращением к народу. Это произойдет в ближайшие минуты.
«Президент Азербайджана выступит с обращением к народу в ближайшие минуты», - передает бегущая строка Азербайджанского Государственного телевизионного канала (АЗТВ).
Напомним, ранее о возможности перемирия между Арменией и Азербайджаном. На это намекнули в администрации президента Франции
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