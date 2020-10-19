Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Президент Армении призвал Евросоюз и НАТО оказать давление на Турцию

Антон Мельников
19 октября, 2020 17:59
2 мин
d
Youtube / RTД на Русском

Армянский президент Армен Саркисян призвал Евросоюз и НАТО надавить на Турцию. По его словам, Турция действует в ущерб НАТО и дестабилизирует ситуацию на Кавказе.

«Я призываю всех в Брюсселе оказать давление на Турцию. Прежде всего они должны решить, что именно приемлемо, потому что действия Турции нанесут ущерб НАТО, ее репутации и основной идее о том, что это альянс, существующий для защиты от врага», — заявил Саркисян.

По мнению главы Армении, участие в карабахском конфликте Турции приведёт к изменению ситуации и сделает из Азербайджана ступень на пути к усилению геополитического влияния турецкой стороны. Саркисян отметил, нахождение сирийских террористов в Азербайджане может привести к долгосрочной нестабильности, которая будет угрожать в том числе России и Ирану.

«Складывается впечатление, что Эрдоган (глава Турции) повсюду вокруг себя создает нестабильность, разрушая действующие статус-кво. В этом море нестабильности Турция, кажется, плавает достаточно спокойно, поскольку это позволяет ей играть со всеми», — цитирует Саркисяна Lenta.ru.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов приехать на переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москву.

темы
Турция
Армения
Азербайджан
Нагорный Карабах
Армен Саркисян
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!