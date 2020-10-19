Президент Армении призвал Евросоюз и НАТО оказать давление на Турцию

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Армянский президент Армен Саркисян призвал Евросоюз и НАТО надавить на Турцию. По его словам, Турция действует в ущерб НАТО и дестабилизирует ситуацию на Кавказе.

«Я призываю всех в Брюсселе оказать давление на Турцию. Прежде всего они должны решить, что именно приемлемо, потому что действия Турции нанесут ущерб НАТО, ее репутации и основной идее о том, что это альянс, существующий для защиты от врага», — заявил Саркисян.

По мнению главы Армении, участие в карабахском конфликте Турции приведёт к изменению ситуации и сделает из Азербайджана ступень на пути к усилению геополитического влияния турецкой стороны. Саркисян отметил, нахождение сирийских террористов в Азербайджане может привести к долгосрочной нестабильности, которая будет угрожать в том числе России и Ирану.

«Складывается впечатление, что Эрдоган (глава Турции) повсюду вокруг себя создает нестабильность, разрушая действующие статус-кво. В этом море нестабильности Турция, кажется, плавает достаточно спокойно, поскольку это позволяет ей играть со всеми», — цитирует Саркисяна Lenta.ru.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов приехать на переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москву.