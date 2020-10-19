Воюющие в Нагорном Карабахе стороны готовы встретиться для переговоров в Москве

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Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что готов приехать на переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москву. Премьер считает, что конфликт в Карабахе необходимо решить мирно и ради это он приложит любые усилия.

«Нагорнокарабахский конфликт должен решаться исключительно мирным путем. И я готов приложить все необходимые усилия, чтобы достичь такого результата, в том числе и поехать, встретиться, поговорить», — заявил Пашинян.

В свою очередь президент Азербайджана сообщил, что в Баку «готовы для любых контактов» и согласны «встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования».

При этом Алиев отметил, что предложений о переговорах в Москве к нему пока не поступало, а трехсторонний диалог с Арменией прервался некоторое время назад.

«И в данном случае я приглашения такого не получал, поэтому это вопрос не ко мне. Много раз лично президент России Владимир Путин и до него Дмитрий Медведев проводили трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана. Но после того как власть в Армении перешла в руки условного «Сороса» такие контакты прекратились», — цитирует президента Азербайджана «РБК».