Пресс-службы Владимира Путина и Александра Лукашенко по-разному передали содержание разговора
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Пресс-службы российского и белорусского лидеров по-разному рассказали об этом.
Кремль уместил содержание разговора в три абзаца. Там сообщили, что обсуждался «ход специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса». Путин подчеркнул, что планы операции будут выполнены в полном объеме. Лукашенко поддержал российского лидера.
Отмечается, что стороны затронули вопросы, связанные со вторым раундом переговоров РФ и Украины.
Пресс-служба Лукашенко опубликовала содержание разговора в более развернутом виде.
Утверждается, что разговор длился два часа. В ходе беседы Лукашенко рассказал о гибридной войне, развернутой против Беларуси.
«... Вот та гибридная война, которая развернута против Беларуси, особенно санкционная война в экономике и финансах, это надолго. Они уцепились в нас железобетонно, о чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили», - отметил белорусский правитель.
Стороны обсуждали общение российского президента с западными лидерами. Лукашенко поделился, что те выражали обеспокоенность военными контактами России и Беларуси.
Россия начала венную операцию на Украине 24 февраля. О ней рано утром объявил президент РФ Владимир Путин. Цель спецоперации - защита населения Донбасса.
Ранее белорусского посла Анатолия Калинина вызвали в молдавский МИД. Ведомство взволновала показанная Лукашенко военная карта с ударом по Приднестровью.