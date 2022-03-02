Белорусского посла вызвали в молдавский МИД из-за фото Лукашенко у военной карты с ударом по Приднестровью
Пресс-служба президента Беларуси опубликовала фотографию главы республики Александра Лукашенко у военной карты, на которой одна из стрелок указывала на удар по Приднестровью. Вслед за этим белорусского посла Анатолия Калинина вызвали в молдавский МИД для объяснений.
На показанной карте с заседания Совета безопасности пояснялось нахождение российских войск в Беларуси. Одна из стрелок указывала на удар с моря по Одессе и затем на непризнанную республику Приднестровье - территорию, которую Молдова считает своей.
О вызове посла написало издание Point. Калинин в беседе с госсекретарем Русланом Болбочаном заявил, что речь идет о неверном представлении должностными лицами Минобороны Беларуси.
24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В связи с этим Молдова ввела чрезвычайное положение.
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